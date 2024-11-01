Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının hazırlıkları sürdü

İHA
Fenerbahçe, Süper Lig 11. haftasında Trabzonspor ile pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idmanda; ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.
HAZIRLIKLAR YARIN SONA ERECEK
Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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