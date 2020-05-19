Fenerbahçe'de tüm koronavirüs testleri negatif çıktı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine, Samandıra Can Bartu Tesisleri'mizde görev yapan personelimize yapılan koronavirüs testinde, tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Takımımız küçük gruplar halinde çarşamba, perşembe ve cuma günü tesislerimizde çalışmalarını sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.
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