Fenerbahçe'de Uğurcan Çakır sesleri

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı lacivertlilerin kalesini önümüzdeki sezon kimin koruyacağı merak konusu.

Dominik Livakovic ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe’de ilk hedef Uğurcan Çakır.

Teknik direktör Jose Mourinho, kaleci rotasyonunu yerli file bekçilerinden oluşturmayı planlıyor.

Portekizli teknik adam, yönetimden Uğurcan Çakır transferinin kısa süre içerisinde sonuçlandırılmasını istedi.

FENERBAHÇE'YE Mİ GİDİYOR?

Başkan Ali Koç’un bu süreci Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile yürüttüğü öğrenildi.

Daha önce ikili görüşmelerde milli file bekçisi için zemin yoklandığı fakat sonuç alınamadığı belirtildi.

Trabzonspor’un 20 milyon euroluk bonservis beklentisinin Fenerbahçe tarafından büyük ölçüde karşılanacağı gelen haberler arasında yer aldı.

İSTANBUL'A GELDİ İDDİASI

Yapılan görüşmelerde oyuncu takası konusu gündeme gelmedi.

Öte yandan gün içinde Çakır'la ilgili bir iddia çok konuşuldu.

Play Spor'un haberine göre, sarı-lacivertliler, Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ı İstanbul'a getirdi.

2011 SEZONUYLA İLGİLİ PAYLAŞIMI KALDIRDI

Bu haberin ardından Uğurcan Çakır'ın sosyal medyasında yaşanan bir gelişme de oldukça dikkat çekti.

Buna göre Uğurcan Çakır, 2010-2011'e ithafen yaptığı ‘paraya karşı emeğin savaşı’ paylaşımını kaldırdı.