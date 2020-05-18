Fenerbahçe'de yeni kaptan Gustavo oldu Gelecek sezon sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun, kaptanlık pazubandını Gustavo'ya vereceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de takımın birinci kaptanı değişiyor...

Sezon sonunda futbolu bırakarak sarı-lacivertli kulüpte sportif direktör olarak işe başlayacak olan Emre Belözoğlu'nun, pazubandı Gustavo'ya vereceği öğrenildi.

ÜST LİMİT OLACAK

Takımın saha içi liderliğini üstlenecek olan 32 yaşındaki futbolcu, maaş konusunda da üst limit olacak. Yönetim alınacak her yeni oyuncuya, Gustavo'nun aldığı ücretin altında bir teklif götürecek.

Tecrübeli oyuncu, 2 milyon 750 bin euro (bonuslarla birlikte 3.5 milyon euro) maaş alıyor.

"F.BAHÇE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ"

Öte yandan Fenerbahçe'ye övgüler yağdıran Gustavo, "Fenerbahçe, Türkiye'nin en özel ve en büyük kulübü. Fenerbahçe taraftarı da eşsiz ve böyle büyük bir kulüpte olduğum için kendimi değerli hissediyorum." dedi.