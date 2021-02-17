Fenerbahçe'de yeni lider Mesut Özil

Uzun bir süredir lider oyuncu sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil ipleri yavaş yavaş eline almaya başladı.

Fenerbahçe'de Mesut Özil kısa sürede beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi.

Ciddi maç eksiğine rağmen Karagümrük maçındaki oyunuyla takımın 2-1 kazanmasında önemli rol oynayan yıldız futbolcu eski günlerini hatırlattı. Maç eksiğini kapattıkça daha da iyi hale gelecek olan ünlü futbolcu saha dışında da dikkat çekiyor.

Mesut Özil'in kısa sürede takıma alışması ve arkadaşlarıyla kaynaşmasının yanısıra takım içindeki liderliği de kabul gördü. 32 yaşındaki oyuncunun Samandıra'da bu ağırlığını hissettirdiği ifade edildi.





DEVLER LİGİ HEDEFİ

Sarı-lacivertli takımda iyi ve önemli oyuncular olsa da 'takımın lideri kim?' sorusu tam olarak cevabını bulamamıştı. Mesut'un gelişi ile birlikte bu sorun çözüldü.

Gustavo, Caner, Gökhan, Ozan Tufan gibi isimler de yıldız futbolcuya her anlamda katkı vererek takımın toparlanmasını hedefliyor.

Futbolu çok özleyen ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek isteyen Mesut Özil tüm motivasyonunu ve tecrübesini sarı-lacivertli takıma aktarıyor.



