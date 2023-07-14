Fenerbahçe'de yeni sezonda kaptan Edin Dzeko Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın kararıyla kaptanlığa Boşnak yıldız Edin Dzeko getirildi.

Yeni sezon öncesinde hazırlık turnuvasına katılmak için Rusya'da bulunan ve yaptığı kampla çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de takımın kaptanları belirlendi.

Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un yerine takımın başına üçüncü kez gelen teknik direktör İsmail Kartal, aldığı yeni karar doğrultusunda takımın kaptanını seçti.

"Dzeko takımın kaptanı olacak"

Kartal, yaz transfer döneminde bonservissiz bir şekilde takıma katılan 37 yaşındaki golcü futbolcu Edin Dzeko'ya kaptanlığı verdi.

Başarılı çalıştırıcı, Kızılyıldız'a karşı 3-1 kaybedilen hazırlık karşılaşmasının ardından Dzeko'ya kaptanlığın verildiğini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

Dzeko dünya çapında bir oyuncu. Çok karakterli, çok profesyonel, örnek bir oyuncu. Böyle bir karar verdik. Dzeko takımın kaptanı olacak. Türk futbolcularımız Mert Hakan, Altay ve İrfan Can yardımcı olacaklar kendisine. Kariyer ve profesyonellik anlamında örnek bir sporcumuz.

Yıldız isim kaptanlık görevinin yanında takıma liderlik de yapacak. Futbolcularla iletişimi kuvvetli olan tecrübeli futbolcu, idmanlarda gösterdiği disiplinle takımın toparlayıcısı olacak.

Diğer kaptanlar da belli

Sarı-lacivertli takımda alınan bu kararın ardından ise 2. ve 3. kaptanlar da belirlendi. Fenerbahçe'de yeni sezonda Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci bu görevi yerine getirecek.