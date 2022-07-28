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    Fenerbahçe'de yönetici Ömer Temelli istifa etti

    Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Temelli'nin istifa ettiği açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2022 - 23:15
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    Fenerbahçe'de yönetici Ömer Temelli istifa etti

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ömer Temelli, kulüp yönetim kurulu üyeliği ile birlikte bağlı şirketlerindeki tüm görevlerinden istifa etmiştir. Sayın Ömer Temelli'ye kulübümüz adına gösterdiği emek ve katkıları için teşekkür ederiz."

    Fenerbahçe de yönetici Ömer Temelli istifa etti #1


     

     


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