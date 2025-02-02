Fenerbahçe'de zorlu şubat takvimi! Toplam 8 maça çıkılacak

Haber Merkezi
Fenerbahçe, şubat ayı fikstürüne göre 28 günde tam 8 karşılaşmaya çıkacak.
İlk olarak bugün (pazar) Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan sarı-lacivertli takım, daha sonra Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK'yı ağırlayacak.
ZORLU FİKSTÜR
Alanyaspor deplasmanı, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht, Kasımpaşa ve Anderlecht maçının rövanşına çıkacak olan Fenerbahçe, daha sonra deplasmana Galatasaray derbisine gidecek.
Şubat ayının son maçı ise Gaziantep FK'nın evinde gerçekleşecek.
2 Şubat - Rizespor
5 Şubat - Erzurumspor
9 Şubat - Alanyaspor
13 Şubat - Anderlecht
16 Şubat - Kasımpaşa
20 Şubat - Anderlecht
23 Şubat - Galatasaray
26 Şubat - Gaziantep FK
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