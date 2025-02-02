Fenerbahçe'de zorlu şubat takvimi! Toplam 8 maça çıkılacak

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Fenerbahçe, şubat ayı fikstürüne göre 28 günde tam 8 karşılaşmaya çıkacak.

İlk olarak bugün (pazar) Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan sarı-lacivertli takım, daha sonra Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK'yı ağırlayacak.

ZORLU FİKSTÜR

Alanyaspor deplasmanı, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht, Kasımpaşa ve Anderlecht maçının rövanşına çıkacak olan Fenerbahçe, daha sonra deplasmana Galatasaray derbisine gidecek.

Şubat ayının son maçı ise Gaziantep FK'nın evinde gerçekleşecek.

2 Şubat - Rizespor

5 Şubat - Erzurumspor

9 Şubat - Alanyaspor

13 Şubat - Anderlecht

16 Şubat - Kasımpaşa

20 Şubat - Anderlecht

23 Şubat - Galatasaray

26 Şubat - Gaziantep FK