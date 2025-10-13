Fenerbahçe'deki kadro dışı kararlarının nedenleri

Fenerbahçe'de koltuğa oturduğu günden beri Samandıra'dan çıkmayan, teknik heyet ve futbolcularla bir dizi toplantılar yapan ve takımdaki kötü gidişat için çareler arayan başkan Sadettin Saran ile Tedesco ilk neşteri vurdu.

Sarı-lacivertlilerde, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır." denildi.

Başkan Saran ve futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ile teknik direktör Tedesco'nun son yaptığı görüşmelerin ardından bu karar alındı.

HUZURU BOZMA VE İÇERİDEN BİLGİ SIZDIRMA İDDİALARI

Sabah'ta yer alan habere göre; iki oyuncunun, takımdaki huzuru bozduğu ve içeriden bilgi sızdırdığı gerekçesiyle uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Ayrıca Archie Brown ile İrfan Can'ın soyunma odasında kavga ettikleri bilgisine ulaşıldı (Samsun maçından sonra).

Cenk'in de oyuna sonradan giremeyip formasını fırlatmasının da bu kararda etkili olduğu öğrenildi.

Sarı-lacivertli kulüpte operasyonun devam edeceği ve bazı yabancı oyuncuların da topun ağzında olduğu ifade edildi.

İRFAN CAN-BROWN KAVGASI, CENK'İN FORMAYI FIRLATMASI...

Kulüp içinde de ayrılıklar yaşandı. Futbol A Takım İletişim Direktörü Alper Yemeniciler ile diyetisyen Cenk Özyılmaz'ın da görevlerine son verildi.

Bilindiği gibi eski yönetim tarafından Tedesco'nun yardımcılığına getirilen Gökhan Gönül de 2 hafta önce gönderilmişti.

Başkan Sadettin Saran, çarşamba günü geniş kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyecek.

Saran'ın burada kadro dışı kalan oyuncularla ilgili önemli bilgiler vereceği ve takımın durumunu masaya yatıracağı belirtildi.