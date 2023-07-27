Fenerbahçe'den 5 yıldız paylaşımı Moldova ekibi Zimbru'yu UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında 5-0 mağlup eden Fenerbahçe, sosyal medya hesabından bu skora atıfta bulunarak 5 yıldız paylaşımı yaptı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Moldova temsilcisi Zimbru’yu 5-0’lık skorla mağlup etti.

Sezona farklı galibiyetle başlayan Fenerbahçe'de goller; Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King'den geldi.

Zimbru karşısında 5 golle kazanan ve rövanş maçı öncesinde tur kapısını aralayan sarı-lacivertliler hakkında UEFA Konferans Ligi'nin resmi hesabı bir paylaşımda bulundu.

"5 star performance"

Organizasyonun gönderisinde gol atan futbolculara dikkat çekilirken "5 star performance from Fenerbahçe" notu düşüldü.

Sarı-lacivertli takım da bu gönderiyi alıntılayarak, "5 star performance Evet tam da bunu söylüyoruz" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı. Aynı zamanda bu paylaşımda 5 yıldızlı amblemin kullanılması dikkatlerden kaçmadı.