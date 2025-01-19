Fenerbahçe'den Adana Demirspor maçının ardından paylaşım!

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Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 4-0 kazandı.

Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor'u yendiği maçın ardından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

"ADIM ADIM GELİYORUZ"

Sarı-lacivertli takım, sosyal medya hesabından "BURADAYIZ! Adım adım geliyoruz!" ifadelerini kullandı.

Puanını 45 yapan ve Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya düşüren Fenerbahçe'nin bu paylaşımı, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.

Bu paylaşım ayrıca lider Galatasaray'a bir mesaj olarak da algılandı.