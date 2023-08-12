Fenerbahçe'den adil yönetim açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü, yeni sezon öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu ve hakemlerden adil bir yönetim beklendiğini açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin açıklaması şu şekilde:

Türk sporuna sadece futbol odağında değil sporun dokuz farklı branşında yüzlerce sporcusuyla hizmet eden Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonuna yönelik açıklamamızdır;



Futbol, taraftarlar için bir tutku olmaktan öte toplumu ve kitleleri bir araya getiren, dostluk ile rekabeti aynı anda yaşatan evrensel bir spor dalıdır.



Birbirine bağlı pek çok dinamiği barındıran, küçük müdahalelerin büyük sonuçlara etki ettiği futbolda en önemli yön vericilerden olan Türkiye Futbol Federasyonu ve tüm hakemlerden beklentimiz;



Futbolun adaletini ve eşitliğini her koşulda korumaları, her türlü manipülasyondan uzak durmaları, objektif bir yaklaşım ve yönetim sergilemeleridir.