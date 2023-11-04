Fenerbahçe'den Atatürk ve Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, bu maç öncesinde Cumhuriyetimizin 100. yılına özel harika bir koreografiye imza attı.

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Süper Lig'in 11. hafta derbi mücadelesine sahne oldu. Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan maçın öncesinde ise tribünlerin tamamını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar harika bir görsel şölene imza attı.

"Cumhuriyet'in Feneri aydınlatıyor bizleri"

Fenerbahçeli futbolseverler, Atatürk ve Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir koreografi gerçekleştirdi.

Takımların seremoniye çıktıkları anda ise hazırlanan koreografiler açıldı. Spor Toto Tribünü'nde sarı zemin üzerine mavi tonlarda Türkiye haritası açılırken, alt kısımda "Cumhuriyet'in Feneri aydınlatıyor bizleri" sözü yer aldı.

Görüntüler büyük beğeni topladı

Daha sonra General Harington Kupası ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kulüp ziyaretinde imzalamış olduğu defter ve sözlerinin yer aldığı siluet ile "İlk Dünya Savaşında 16 Fenerbahçeli futbolcu ve yönetici Kırklareli'deki 6. Tümen 16. Alay Ağır makineli Tüfek bölüğünde idiler" bilgisinin yazılı olduğu pankart açıldı.

Maraton Üst tribününde dev Türk bayrağı açılırken, alt bölümünde Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerinin yer aldığı fotoğraf tribünleri kapladı.

Kuzey Üst tribününde ise yine taraftarlar tarafından dev Türk bayrağı açıldı.

Ortaya çıkan bu görüntüler ise büyük bir beğeni topladı.