Fenerbahçe'den Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel logo

Fenerbahçe, sosyal medyadan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı yayınladı. Sarı-laciverli kulüp, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel yeni logosunu duyurdu.

Fenerbahçe, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi taraftarlarına çağrıda bulundu.

Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kulüp ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel yeni logosunu duyurdu.

"29 Ekim'de omuz omuza"

Yapılan açıklamada, "İlelebet göğsümüzde yanacak bir ateştir CUMHURİYET… Milletimizin kanıyla kazanılmış bu Cumhuriyetin Feneri, BİZ OLACAĞIZ! 29 Ekim'de, omuz omuza Fener Alayı'ndayız!" ifadeleri kullanıldı.

İşte 2023 özel logosu...







