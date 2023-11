Fenerbahçe'den eski yöneticilerine teşekkür paylaşımı!

ensonhaber.com

Fenerbahçe Kulübü, başkanlık ve yöneticilik yapmış 43 ismin yayınladığı ortak bildiri dolayısıyla açıklama yapan yöneticilere teşekkür etti.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Teşekkürlerimizle



Tarihi boyunca tüm başarılarını sonsuz emek, fedakarlıkla elde eden, hedeflerinin hikayesinde her zaman alın terinin izi olan Fenerbahçemiz, bu sezon da hem saha içinde hem de saha dışında önemli bir mücadele veriyor.



Futbol Takımımızın sahada armamız uğruna verdiği mücadele ve Kulübümüzün Fenerbahçe’ye yapılan adaletsizlikler için ortaya koyduğu duruş, bu sezon milyonlarca Fenerbahçeli’nin geri dönülmez gerçeği olarak yaşanıyor.



Tüm bu gündem doğrultusunda her şeyin farkında ve Fenerbahçe’nin yanında olarak gerçekleri haykıran,



“Fenerbahçe’nin ve ortaya koyduğu mücadelenin yanındayız!” diyen,



Bir yumruk olup Fenerbahçemize güç olan Sarı Lacivertimize hizmet etmiş tüm başkan ve yöneticilerimizin imzalarıyla duyurdukları desteklerine teşekkür ederiz.



Fenerbahçe bir ve bütün olduğunda geri kalan her şey detaydan öteye gitmez.



Fenerbahçe Spor Kulübü