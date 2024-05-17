Fenerbahçe'den forma jesti! Merih Demiral paylaştı "Fenerbahçe içimde bir yara, hayallerim vardı" açıklamasını yapan milli futbolcu Merih Demiral'a sarı-lacivertli kulüp forma hediyesinde bulundu.

ensonhaber.com

Kariyerini Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ahli'de sürdüren Merih Demiral, geçtiğimiz günlerde TRT Spor'a bir röportaj vermişti.

Milli futbolcu, burada Fenerbahçe'den ayrılış sürecine dair açıklamalarda bulunmuş ve "Fenerbahçe içimde bir yara, hayallerim vardı." ifadelerini kullanmıştı.

Savunma oyuncusun bu sözleri üzerine Fenerbahçe harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Merih'e forma göndererek bir jestte bulundu.

"Sana gönderdiğimiz Çubuklu formamız Fenerbahçe sevgine ışık olsun"

Formanın yanı sıra bir de not yazan Fenerbahçe, şu ifadeleri kullandı:

Sevgili Merih Demiral. TRT SPOR kanalına verdiğin röportajı takip ettik. Burada dile getirdiğin sözlerin üzerine sana ulaşmak, Fenerbahçe hikayeni anlattığın 'Fenerbahçe benim içimde bir yara, hayallerim vardı' tanımından hareketle şunu paylaşmak istedik. Bazen sona ermiş gibi görünen hikayeler hiç umulmadık anlarda yeniden hayat bulur. Fenerbahçemizin çatısı altında kıymetli formamızı terletmiş, bu ruhu hissetmiş bir Türk genci olarak hedeflerin yolunda attığın adımlarda sonsuz başarılar diliyoruz. Sana gönderdiğimiz Çubuklu formamız Fenerbahçe sevgine ışık olsun.

"Her zaman kalbimin en özel yerinde"

Bu hediyeyi ve notu sosyal medyasından paylaşan 26 yaşındaki isim, sarı-lacivertlilere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

Beni çok mutlu eden bu değerli hediyenizi hayatım boyunca saklayacağım, çok teşekkür ederim. Her zaman kalbimin en özel yerinde. İyi ki Fenerbahçe.

Fenerbahçe A Takımı'nda forma giyemedi

Fenerbahçe altyapısına 2013 yılında adım atan Merih, 2016'da A Takım formasını giymeden bedelsiz bir şekilde Portekiz ekibi AC Alcanenense'ye transfer olmuştu.