Fenerbahçe'den Galatasaray'ın açıklamalarına yanıt: "Paradoks" Galatasaray'ın, Fenerbahçe - Pendikspor maçını yöneten hakemlere yönelik eleştirisine Fenerbahçe, teknik direktör Okan Buruk ve başkan Dursun Özbek'in açıklamalarıyla yanıt verdi.

ensonhaber.com

Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in 29. haftasında dün yapılan Fenerbahçe - Pendikspor maçındaki hakem ve Video Yardımcı Hakem (VAR) kararlarını eleştirerek Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) bir kez daha istifaya davet etti.

Sarı-kırmızılı kulübün bu açıklamasına Fenerbahçe'den yanıt gecikmedi.

Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, paradoksun tanımı yapıldı ve örnek olarak Okan Buruk ve Dursun Özbek'in hakemler ve TFF ile ilgili farklı tarihlerdeki açıklamalarına yer verildi.

"Türk hakemlerine güveniyoruz"

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

PARADOKS: "Görünüşte" doğru olan bir ifade veya ifadeler topluluğunun, bir çelişki oluşturması, sezgiye karşı bir sonuç oluşturması anlamındaki kelimedir.



ÖRNEK: 3 Mart 2024: Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin yabancı hakem isteğine yanıt: "Türk hakemlerine güveniyoruz!"



14 Aralık 2023: Soru: "TFF'den memnun musunuz?" Dursun Özbek: "Böyle bir soruyu kabul etmiyorum. Federasyon bizim federasyonumuz. Futbolun akışı içinde yapılması gerekenler, düzeltilmesi gerekenler varsa istişare edilir. Bu federasyonu 6 ay önce biz seçtik.

Galatasaray'ın açıklaması

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanılmıştı: