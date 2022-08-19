Fenerbahçe'den İçişleri Bakanlığı'na 3 Temmuz davası

Fenerbahçe, 3 Temmuz sürecindeki zararlar nedeniyle İçişleri Bakanlığı'na karşı maddi ve manevi tazminat ile itibarın iadesi talepli tam yargı davası açıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, 3 Temmuz 2011 yılı 3 Temmuz'da şike kumpasıyla yargılanmıştı.

Yaşanan olayların ardından davalar günümüzde de devam etmekte. Bu olayların ardından sarı-lacivertlilerden yeni bir hamle geldi.

Fenerbahçe, 3 Temmuz dönemindeki zararlar nedeniyle İçişleri Bakanlığı'na dava açıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığına dava

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Şirketimiz tarafından, 3 Temmuz 2011 tarihinde başlayan ve devam eden kumpas soruşturması sırasında Savcılık ve emniyet mensuplarının ağır hizmet kusuru niteliğindeki idari işlem ve eylemleri sonucunda Şirketimizin uğramış olduğu zararlar sebebiyle, T.C. İç İşleri Bakanlığı'na karşı 19.08.2022 tarihinde İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin 2022/1797 esas dosyası ile maddi ve manevi tazminat ile Fenerbahçe'ye itibarın iadesi talepli tam yargı davası açıldığını tüm kamuoyuna bildiririz." denildi.