Fenerbahçe'den ilginç transfer formülü Gölcükspor ile İsmail Yüksek transferinde büyük oranda anlaşmaya varan Fenerbahçe, TFF 3. Lig 3. Grup temsilcisine Topuk Yaylası'nda iki dönem ücretsiz kamp önerdi.

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Yeni sezon kadro yapılanması için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, koronavirüs nedeniyle yaşanan ekonomik sorunlar kulübün elini zorlaştırmaya devam ediyor.

Transfer için harcayabileceği belli bir limiti olan sarı-lacivertliler, Gölcükspor'da forma giyen İsmail Yüksek için ilginç bir formülü devreye soktu.

TOPUK YAYLASI'NDA ÜCRETSİZ KAMP

Yeni sezon için kadrosunda gençleşmeye gitmeyi planlayan Fenerbahçe, TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Gölcükspor'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'i büyük oranda renklerine kattı.

Kanarya'nın, genç oyuncu için Gökcükspor'a, 500 bin TL bonservis dışında altyapıdan iki kiralık oyuncu sözü ve Topuk Yaylası Tesisleri'nde iki dönem ücretsiz kamp teklif ettiği öğrenildi.

İSMAİL, FENER'İ SEÇTİ

Sarı-lacivertliler, özellikle alt lig ekipleri için ciddi sorun olan Gölcükspor ile kamp önerisinin ardından büyük oranda anlaştı. Diğer Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ve Antalyaspor da teklif yapsa da İsmail Yüksek'in, Fenerbahçe'ye gitmek istediği öğrenildi.

27 MAÇTA 8 GOL

Gölcük ekibiyle sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan İsmail Yüksek; bu sezon 27 karşılaşmada forma şansı bulurken, takımına 8 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu.