Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya gelecek.

20 Nisan Pazar akşamı saat 19.00'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak kritik maç öncesinde ev sahibi takım Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertliler, sakatlığı bulunan takım kaptanı Mert Hakan Yandaş'ın tedavi süreci hakkında bilgilendirme yaptı.

Fenerbahçe, milli futbolcunun artan enfeksiyon durumu neticesinde sürecin hastanede devam edeceğini duyurdu.

"GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETİYORUZ"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Sağlık Durumu Bilgilendirme



Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Mert Hakan Yandaş’ın devam eden tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu neticesinde sürece sponsor hastanemizde devam edilmesi kararı verilmiştir.



Kaptanlarımızdan Mert Hakan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



Fenerbahçe Spor Kulübü