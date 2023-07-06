Fenerbahçe'den Milli Takımlar resmi hesabına gönderme Fenerbahçe, Milli Takımlar'ın resmi hesabının Arda Güler paylaşımına flaş bir yanıt verdi.

Fenerbahçe, Milli Takımlar'ın Arda Güler paylaşımına flaş bir yanıt verdi.

Yapılan paylaşımda Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olduğu için tebrik mesajı yer alıyordu ancak sarı-lacivertliler bu mesajda Fenerbahçe ibaresi yer almadığı için söz konusu tweet'i beğenmedi.

İşte Milli Takımlar'ın paylaştığı gönderi:

Millî futbolcumuz Arda Güler, kariyerini gelecek sezondan itibaren Avrupa ve dünya futbolunun en büyük kulüplerinden Real Madrid'de sürdürecek.



Arda'ya yeni serüveninde başarılar diliyor ve İspanya'daki performansıyla Türk futbolunun yüz akı olmasını temenni ediyoruz.



Bu vesileyle, 18 yaşındaki millî futbolcumuzun gelişimine katkı sağlayan tüm teknik adamlara teşekkür ediyor, Arda'nın transferinin bütün genç Türk futbolculara ilham kaynağı olacağına yürekten inanıyoruz. Yolun açık olsun Arda!"

Fenerbahçe'nin göndermeli cevabı: