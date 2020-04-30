Spor camiasından Mustafa Cengiz'e 'geçmiş olsun' mesajları Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajları yayınlandı.

DHA

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, şu ifadeler yer aldı:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Mustafa Cengiz'in en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

TRABZONSPOR

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, "Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

ANADOLU EFES

Lacivert-beyazlı kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Anadolu Efes Kulübü olarak halsizlik ve kilo kaybı şikayetiyle hastaneye yatan Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e acil şifalar dileriz. Sayın Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşacağına inanıyoruz." denildi.

KAYSERİSPOR

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sayın Cengiz'e, Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ERZURUMSPOR

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayınladı.

Kulübün Twitter hesabında yer alan mesajında Gümüşdağ, "Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını umuyorum." görüşlerine yer verdi.

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in halsizlik ve kilo kaybı şikayetleriyle hastaneye yatırıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mustafa Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.





