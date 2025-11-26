Fenerbahçe'den sermaye artırımı kararı!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe Futbol AŞ, 1 milyar 250 milyon lira olan şirket sermayesini, nakit bedelli olarak 6 milyar 250 milyon liraya çıkarma kararı aldı.

Fenerbahçe Futbol AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirket bugünkü toplantısında 1 milyar 250 milyon lira olan sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 5 milyar lira nakit bedelli olarak yüzde 400 artırılarak 6 milyar 250 milyon liraya çıkarılmasına karar verdi.

"BORSADA İŞLEM GÖREN" NİTELİKTE OLUŞTURULACAK

Fenerbahçe, nakden artırılan 5 milyar lira sermayeyi temsil edecek payların 205 milyon lira nominal değerli kısmının (A) Grubu nama yazılı ve 4 milyar 795 milyon lira nominal değerli kısmının ise (B) Grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesini ve B Grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasını kararlaştırdı.

203 MİLYON EURO GELİR

Fenerbahçe, gerçekleştireceği bedelli sermaye artırımından yaklaşık olarak 203 milyon euro gelir elde edecek.

Kulübün kasasına girecek net 9,98 milyar TL tutarındaki fonun; %70'inin borç ödemelerinde, %20'sinin futbolcu ve teknik ekip ödemelerinde, %10'unun ise vergi borçlarında kullanılacağı belirtildi.