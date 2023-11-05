Fenerbahçe'den Süper Kupa maçı önergesi!

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulunda, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa Finali'nin Türkiye'de oynanması için önerge verildi.
Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda divan kuruluna verilen önergede, şu ifadeler kullanıldı:
Cumhuriyet'in 100. yılında Süper Kupa Finali'nin, Atatürk ilke ve devrimlerine karşı bir ülkede oynanması, Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz savunucusu Fenerbahçe'nin tarihine, şan ve şerefine bağdaşmayacağından, finalin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ya da Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanmasının kabulünün Yüksek Divan Kurulunun oylarına sunulmasını teklif ederiz.
Yapılan oylama sonucunda önerge oybirliğiyle kabul edildi. Alınan bu karar, Fenerbahçe Yönetimi'ne bildirilecek ve yönetim değerlendirmeye alacak.
Final maçı Suudi Arabistan'da oynanacak
Galatasaray ile Fenerbahçe, 5 gün içinde 2 kez birbirlerine rakip olacak.
Süper Lig'in 18. haftasında iki takım 24 Aralık Pazar akşamı saat 19.00'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.
Ardından ezeli rakipler 29 Aralık Cuma akşamı saat 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadyumu'nda Süper Kupa için kozlarını paylaşacak.
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