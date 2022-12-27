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Fenerbahçe'den şut rekoru

Fenerbahçe'den şut rekoru

Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek yeniden lider olan Fenerbahçe ilk yarıda çektiği 9 isabetli şut ile bu sezon Süper Lig'de ilk yarıda kaleye en çok isabetli şut gönderen takım oldu.