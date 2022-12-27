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    Fenerbahçe'den şut rekoru

    Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek yeniden lider olan Fenerbahçe ilk yarıda çektiği 9 isabetli şut ile bu sezon Süper Lig'de ilk yarıda kaleye en çok isabetli şut gönderen takım oldu.
    • 27.12.2022 - 22:24
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    Fenerbahçe'den şut rekoru

    Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'nin Hatayspor'u mağlup ettiği maçta ilk yarıda iki gol kaydeden Fenerbahçe, rakip kaleye attığı şut sayısıyla bu sezon bir ilki yaşadı.

    İlk yarıda en fazla isabet bulan takım Fenerbahçe

    İlk yarıda Hatayspor kalesine 9 şut çeken Fenerbahçe, bu sezon bir maçta ilk yarıda rakip kaleye en fazla şut atan takım ünvanını kazandı.

    Fenerbahçe den şut rekoru #1

    Erce 11 şutu kurtardı

    Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler de yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti. Hatayspor kalecisi Erce, kalesine gelen şutlardan 11'ini kurtararak kariyer rekorunu kırdı.

    Fenerbahçe den şut rekoru #2


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