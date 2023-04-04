Fenerbahçe'den takım otobüsünün kurşunlanma olayıyla ilgili adalet çağrısı

Fenerbahçe sosyal medya hesabı üzerinden, 8 yıl önce Çaykur Rizespor deplasmanı dönüşünde gerçekleştirilen ve failinin hala bulunamadığı takım otobüsünün kurşunlanması olayına ilişkin bir açıklama yayınlandı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Bugün, 39 canımıza kast edilen günün üzerinden geçen 8. yıl. Bugün hukuka, adalete inananların ellerinin boş kaldığı 96. ay. Bugün, Fenerbahçe'yi öldürmek isteyenlerin özgürce yaşamaya devam ettiği 2922. gün. Bugün, vicdanların sızladığı 70128. saat. Takım otobüsümüzün onlarca canımızın silahlı saldırıya uğradığı 4 Nisan 2015 günü, bizim için Fenerbahçe'ye kumpas kurulmuş 3 Temmuz 2011'in, 12 Mayıs 2012'nin bir diğer yüzü... Ve bugün, milyonlarca Fenerbahçeli adına bir kez daha tüm sorumlulara Türkiye Cumhuriyeti yargısına, değerli yargı mensuplarına sesleniyoruz. Hukukun sessiz, adaletin çözümsüz, faillerin meçhul, suçluların cezasız kaldığı, bir saat, bir gün, bir ay ve bir yıl daha yaşamak istemiyoruz. Bunu kabul etmiyoruz. Türk yargısı ve adaleti, bu karanlığın devam etmesine izin vermeyecek, inanıyoruz. Adalet bekliyoruz, hukuk talep ediyoruz. Yarınlara inanmak istiyoruz."