Fenerbahçe'den taraftarına bilet desteği

Süper Lig'in 33. haftasında kritik bir maç oynanacak. Küme düşme hattında yer alan Giresunspor'la şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe, Çotanak Stadyumu'nda 7 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Bu mücadele öncesinde Fenerbahçe'den, taraftarına müjdeli bir haber geldi.

Sarı-lacivertli kulüp, 650 TL olan bilet fiyatlarının 350 TL'sinin kulüp tarafından karşılanacağını duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Fenerbahçemizin Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 7 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Bitexen Giresunspor'a konuk olacağı maçın deplasman tribünü biletleri satışa çıkıyor.



Futbol A Takımımızın, Bitexen Giresunspor maçı deplasman tribünü bilet satış fiyatı 650 TL olarak açıklanmıştı.



Takımımızı Giresun'da destekleyecek, tribünlerde yer alacak tüm taraftarlarımızın Passolig kartlarına ödedikleri bedelin 350 TL'si iade edilecek, bu bedel Kulübümüz tarafından karşılanacaktır.