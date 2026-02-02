Fenerbahçe’den yıllar sonra ilk: 20 maçtır namağlup Süper Lig’de Kocaelispor’a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 2-0 mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Ligdeki ilk 20 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-lacivertliler 20 yıl sonra bu başarıyı tekrarladı.

Göster Hızlı Özet Fenerbahçe, Kocaelispor'u 2-0 yenerek Süper Lig'de namağlup serisini 20 maça çıkardı.

Bu başarıyı 20 yıl sonra ilk kez tekrarlayan Fenerbahçe, 13 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti.

Sarı-lacivertliler, deplasmanda üst üste üçüncü galibiyetini alarak toplam puanını 46'ya yükseltti. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Kocaelispor’u 2-0'lık skorla geçti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Marco Asensio ve Dorgeles Nene’den geldi. Geçtiğimiz hafta evinde Göztepe’ye puan kaybeden Fenerbahçe, Kocaeli’de aldığı galibiyetle ezeli rakibi Galatasaray’ın kazandığı haftada hata yapmadı. Tedesco’nun öğrencileri bu sonuçla puanını 46’ya yükseltirken, gelecek hafta Gençlerbirliği ile karşılaşacak. 20 YIL SONRA TEKRARLADI Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk 20 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik alırken mağlubiyet yaşamadı. Sarı-lacivertliler son olarak 2005-2006 sezonunda ilk 20 haftada yenilgi yaşamamıştı. SON 3 DEPLASMAN MAÇINDA 9 PUAN Körfez ekibini 2-0 yenen Fenerbahçe, Eyüpspor ve Alanyaspor deplasmanlarından sonra bugün de sahadan galibiyetle ayrılarak dış sahada üst üste 3. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe, deplasmanda 7. galibiyetini alırken topladığı 25 puanla da bu alanda zirvede yer aldı. Eshspor Haberleri Rizespor ile Beyoğlu Yeni Çarşı yenişemedi: 1-1

