Fenerbahçeli Emre Mor'a Süper Lig'den talip çıktı Fenerbahçe'de kanat rotasyonunda iyice geriye düşen Emre Mor'a, Adana Demirspor talip oldu.

ensonhaber.com

Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Emre Mor, Konferans Ligi kadrosuna yazılmadı.

Morali bir hayli bozuk olan Mor ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Adana Demirspor'un, Emre Mor'u kiralamak için harekete geçtiği öğrenildi.

Adana Demirspor ve Fenerbahçe bu hafta içerisinde masaya oturacak.

Daha önceki açıklamasında "Takımda kalıp savaşacağım." diyen Emre'nin, alınan UEFA kararının ardından ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.

42 maça çıktı

Fenerbahçe formasıyla 42 resmi maça çıkan Emre Mor, bu karşılaşmalarda 6 gol, 3 asistlik katkı sağladı.