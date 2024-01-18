Fenerbahçeli Fred, baba oldu

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2023-2024 sezonunun yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'dan 9.7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan ve kısa zamanda gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelen Fred, büyük bir sevinci yaşadı.
30 yaşındaki, yıldız oyuncu ve eşi Monique Rodrigues, ikinci çocuklarını kucaklarına aldı.
İkinci kez baba oldu
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Futbolcumuz Fred yeniden baba oldu.
Futbol A Takımı oyuncularımızdan Fred Rodrigues ve değerli eşi Monique Rodrigues’in bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Fred ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Bento’ya sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü
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