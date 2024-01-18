Fenerbahçeli Fred, baba oldu
ensonhaber.com

2023-2024 sezonunun yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'dan 9.7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan ve kısa zamanda gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelen Fred, büyük bir sevinci yaşadı.

30 yaşındaki, yıldız oyuncu ve eşi Monique Rodrigues, ikinci çocuklarını kucaklarına aldı.

İkinci kez baba oldu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Futbolcumuz Fred yeniden baba oldu.

Futbol A Takımı oyuncularımızdan Fred Rodrigues ve değerli eşi Monique Rodrigues’in bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Fred ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Bento’ya sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü