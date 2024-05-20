Fenerbahçeli futbolculardan U19 göndermesi

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti. Ali Sami Yen'de 19.00'da başlayan mücadelede Fenerbahçe, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Maçın ardından sarı-lacivertliler büyük bir coşku yaşarken, futbolcular da Galatasaray'dan intikam aldıklarını yineledi.
"U19'a gol atıp deli gibi sevinenlerden intikam aldık"
Samandıra'da konuşan oyuncular, "U19'a gol atıp deli gibi sevinenlerden intikamımızı aldık." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe finale U19'la çıkmıştı
Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe, TFF'ye tepki göstermek adına Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa finaline U19'la çıkmıştı.
Maçın başlama düdüğünün ardından Mauro Icardi gol atıp, büyük bir sevinç yaşamıştı. Ardından da sarı-lacivertlilerin sahadan çekilmesiyle coşku tüm stada yayılmıştı.
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