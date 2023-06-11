Fenerbahçeli Joshua King ve Miguel Crespo evlendi Fenerbahçe'den düğün izni alan Norveçli futbolcu Joshua King ve Portekizli Miguel Crespo, evlendi.

Fenerbahçe'nin Başakşehir'le oynayacağı Türkiye Kupası finali öncesinde İzmir'e götürülmeyen ve düğünleri olduğu için izin alan Norveçli Joshua King ile Portekizli futbolcu Miguel Crespo düğün yaptı.

King, Yunanistan'ın Mikonos adasında Magdalena Temre ile dünyaevine girdi. Takımın bir diğer oyuncusu Miguel Crespo da nişanlısı Adriana Catarina ile ülkesi Portekiz'de evlendi.

Kupa maçından önce evlenmeleri tepki çekti

İki sarı-lacivertli futbolcu o özel anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İki futbolcunun da oynanacak Türkiye Kupası öncesinde maç kadrosunda yer almamaları ve izin almaları Fenerbahçe taraftarları tarafından eleştirildi.