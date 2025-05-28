Haber Merkezi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 19 Mayıs 2024 tarihinde oynanan ve sarı-lacivertli ekibin 1-0 kazandığı derbi maçının ardından yaşanan olaylar, mücadelenin önüne geçmişti.

Olaylı maç, yargıya taşınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 19 Mayıs 2024 tarihinde Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylar sonucunda mahkemeden oyuncular için karar çıkmıştı.

OOSTERWOLDE VE MÜLDÜR MAHKEMEYE GELDİ

Buna göre Mahkeme, sanık Jayden Quinn Oosterwolde ve tanık Mert Müldür hakkında bir sonraki duruşmaya zorla getirilme kararı vermiş ve duruşma 28 Mayıs'a ertelenmişti.

Yaşananların ardından aralarında Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş’ın da bulunduğu 5 kişinin yargılandığı davanın duruşması, İstanbul Adalet Sarayı 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

"NEDEN BURADAYIM ONU BİLE BİLMİYORUM"

Bir önceki duruşmada mahkeme heyetinin zorla getirme kararı verdiği sanık Jaden Quinn Oosterwolde ve tanık Mert Müldür, avukatlarıyla adliyeye geldi.

Oostorwolde sanık, genç yıldız Mert Müldür ise tanık sıfatı ile duruşma salonunda yer aldı.

Sanık Jayden Quinn Oosterwolde, aylık gelirinin 100 bin euro civarı olduğunu söyleyerek savunmasında, "O gün galibiyeti kutlamak için çıkmıştım. Sahanın ortasında fotoğraf çekmiştim, sonrasında birisi gelip bayrağımızı almak istedi. Sonra birçok kişi bir araya geldi. Ne olduğunu ben de bilmiyorum, kimseye dokunmadım. Kimseye tekme atmadım ve vurmadım. Dürüstçe söylemem gerekirse neden buradayım, onu bile bilmiyorum. Çevrede çok fazla insan vardı, kimin kime vurduğunu bilmiyorum. Ben sadece kendim için buradayım. Kamu yararına çalışma cezasını kabul etmiyorum." şeklinde konuştu.

"KİMİN VURDUĞUNU GÖRMEDİM"

Zorla getirilme kararı olan tanık Mert Müldür ifadesinde, "Biz orada fotoğraf çekilmek istiyorduk. O sırada karşı taraftan biri gelip bizim bayrağımızı şiddetli bir şekilde indirmişti. Ondan sonra ortalık karıştı. Kimin kime vurduğunu görmedim. Ali Çelikkıran'a da kimin vurduğunu görmedim, hiçbir fikrim yok. Fotoğrafta zaten 4-5 kişi vardı, daha sonra kim gitti kim geldi bilmiyorum. Olay yerinde Ali Çelikkıran'ı görmüştüm ama hatırlamıyorum. Hatırladığım kadarıyla bayrağı Ali Çelikkıran indiriyordu. Fotoğraf çekilenler arasında ben, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat vardı, bir de o zamanki kulüp doktorumuz Ertuğrul vardı." dedi.

Mahkeme; eksik hususların tamamlanmasına, sanık Oosterwolde’nin vareste tutulmasına ve duruşmanın 18 Eylül 2025 tarihine ertelenmesine karar verdi.

"OOSTERWOLDE BANA VURDU"

Şikayetçi Ali Çelikkıran, "Şu anda duruşma salonunda bulunan sanık Oosterwolde bana vurdu, bana tekme attı. Diğer sanıklar da bana vurdu. Zaten daha önceki ifadelerimde hangi sanığın vurduğundan emin olduğumu, hangisinden emin olmadığımı söylemiştim." dedi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede; şüpheliler Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal’ın ’vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama’ ve ’spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi’ suçlarından ayrı ayrı 2 yıl 3 aydan, 6 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.