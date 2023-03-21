Fenerbahçeli yönetici, Dursun Özbek'i hedef aldı: Panik başladı

Fenerbahçe Kulübü'nden, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına yönelik ilk tepki geldi.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, "Yıllardır devam eden başarısızlıklarınızı kapatmak için insanları kandırmaktan vazgeçin." şeklindeki sözleriyle Fenerbahçe Yönetimi'ne tepki gösterdi.
"Denizin öteki tarafında panik büyük"
Fenerbahçe Yönetimi'nden Dursun Özbek'in bu açıklamaları sonrası paylaşım geldi.
Sarı-lacivertli yönetici Sertaç Komsuoğlu, Dursun Özbek'in açıklamaları sırasında "Denizin öteki tarafında panik büyük!" paylaşımı yaptı.