Fenerbahçelilerin bu paylaşımı rekor kırıyor: İstanbulspor maçı öncesi Ali Koç Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken, Galatasaray'ın puan kaybetmesi Fenerbahçelileri heyecanlandırdı. Dolaşıma giren Ali Koç fotoğrafı ise viral oldu.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalırken, en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye de puan farkını 4'e düşürme şansı geldi.

İstanbulspor ile karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerde taraftar büyük bir heyecan yaşarken, sosyal medyada dolaşıma giren bir fotoğraf da görenlerin ilgisini çekiyor.

Ali Koç'un dua ederken bir fotosunu paylaşan Fenerbahçeliler, "İstanbulspor maçı öncesi Ali Koç" veya "İstanbulspor maçı öncesi tüm Fenerliler" yorumunda bulunarak gönderiyi viral yaptı.

İşte o paylaşım...