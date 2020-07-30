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    Fenerbahçelilerin Gökhan-Caner protestosu

    Fenerbahçelilerin Gökhan-Caner protestosu

    Fenerbahçeli bir grup taraftar, sarı-lacivertli takıma dönmesi beklenen Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le ilgili stat önünde bir pankart açtı.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2020 - 08:45
    • Güncelleme : 30.07.2020 - 08:45
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    Fenerbahçelilerin Gökhan-Caner protestosu

    Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yönetimin, Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile prensip anlaşmasına vardığı belirtilse de, taraftarlar bu durumdan oldukça rahatsız.

    İKİSİNE DE GÖNDERME YAPILDI

    Stat önünde toplanan bir grup taraftar, üzerinde "Tahammülümüz yok diz çökene, kinimiz yediden 77'ye" yazılı bir pankart açtı.

    Fenerbahçelilerin Gökhan-Caner protestosu - İZLE

    Bilindiği gibi Kadıköy'de oynanan bir Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi Caner Erkin, siyah-beyazlı taraftarların bulunduğu bölüme giderek önlerinde diz çökmüş ve Fenerbahçelilerden büyük tepki toplamıştı. Kızgın taraftarlar ayrıca, maç içinde de Gökhan Gönül'e sahte dolar fırlatmıştı.

    YÖNETİM SESSİZ

    Sarı-lacivertli yönetim ise, iki futbolcunun geri dönmesini istemeyen futbolseverlerin bu protestosu karşısında sessizliğini koruyor.

    Fenerbahçelilerin Gökhan-Caner protestosu #1

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