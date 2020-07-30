Fenerbahçeli bir grup taraftar, sarı-lacivertli takıma dönmesi beklenen Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le ilgili stat önünde bir pankart açtı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yönetimin, Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile prensip anlaşmasına vardığı belirtilse de, taraftarlar bu durumdan oldukça rahatsız.

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Stat önünde toplanan bir grup taraftar, üzerinde "Tahammülümüz yok diz çökene, kinimiz yediden 77'ye" yazılı bir pankart açtı.

Fenerbahçelilerin Gökhan-Caner protestosu - İZLE

Bilindiği gibi Kadıköy'de oynanan bir Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi Caner Erkin, siyah-beyazlı taraftarların bulunduğu bölüme giderek önlerinde diz çökmüş ve Fenerbahçelilerden büyük tepki toplamıştı. Kızgın taraftarlar ayrıca, maç içinde de Gökhan Gönül'e sahte dolar fırlatmıştı.

YÖNETİM SESSİZ

Sarı-lacivertli yönetim ise, iki futbolcunun geri dönmesini istemeyen futbolseverlerin bu protestosu karşısında sessizliğini koruyor.