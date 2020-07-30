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Fenerbahçelilerin Gökhan-Caner protestosu
- Haber Merkezi
- 30.07.2020 - 08:45
- Güncelleme : 30.07.2020 - 08:45
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yönetimin, Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile prensip anlaşmasına vardığı belirtilse de, taraftarlar bu durumdan oldukça rahatsız.
İKİSİNE DE GÖNDERME YAPILDI
Stat önünde toplanan bir grup taraftar, üzerinde "Tahammülümüz yok diz çökene, kinimiz yediden 77'ye" yazılı bir pankart açtı.
Fenerbahçelilerin Gökhan-Caner protestosu - İZLE
Bilindiği gibi Kadıköy'de oynanan bir Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi Caner Erkin, siyah-beyazlı taraftarların bulunduğu bölüme giderek önlerinde diz çökmüş ve Fenerbahçelilerden büyük tepki toplamıştı. Kızgın taraftarlar ayrıca, maç içinde de Gökhan Gönül'e sahte dolar fırlatmıştı.
YÖNETİM SESSİZ
Sarı-lacivertli yönetim ise, iki futbolcunun geri dönmesini istemeyen futbolseverlerin bu protestosu karşısında sessizliğini koruyor.