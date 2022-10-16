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    Fenerbahçe'nin Ankaragücü maç kadrosu açıklandı

    Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.
    • 16.10.2022 - 15:40
    • Güncelleme : 16.10.2022 - 15:52
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    Fenerbahçe'nin Ankaragücü maç kadrosu açıklandı

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

    Süper Lig'de 17 puanla 4. sırada bulunan Fenerbahçe ile 7 puanla 15. sırada bulunan Ankaragücü, galibiyet için mücadele edecek.

    Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede hakem Halil Umut Meler görev alacak.

    6 isim kadroda yok

    Fenerbahçe'de Emre Mor, Miha Zajc, Joshua King, Luan Peres, Mert Hakan Yandaş ve Willian Arao Ankaragücü maç kadrosunda yer almıyor.

    İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:

    Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel,  Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk, Ezgjan Alioski, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Çağtay Kurukalıp, Miguel Crespo, Lincoln Henrique, Diego Rossi, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Enner Valencia, Joao Pedro, Michy Batshuayi.

    Fenerbahçe nin Ankaragücü maç kadrosu açıklandı #1


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