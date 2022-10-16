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Fenerbahçe'nin Ankaragücü maç kadrosu açıklandı

Fenerbahçe'nin Ankaragücü maç kadrosu açıklandı

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.