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- Fenerbahçe'nin Ankaragücü maç kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'nin Ankaragücü maç kadrosu açıklandı
- 16.10.2022 - 15:40
- Güncelleme : 16.10.2022 - 15:52
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.
Süper Lig'de 17 puanla 4. sırada bulunan Fenerbahçe ile 7 puanla 15. sırada bulunan Ankaragücü, galibiyet için mücadele edecek.
Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede hakem Halil Umut Meler görev alacak.
6 isim kadroda yok
Fenerbahçe'de Emre Mor, Miha Zajc, Joshua King, Luan Peres, Mert Hakan Yandaş ve Willian Arao Ankaragücü maç kadrosunda yer almıyor.
İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:
Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk, Ezgjan Alioski, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Çağtay Kurukalıp, Miguel Crespo, Lincoln Henrique, Diego Rossi, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Enner Valencia, Joao Pedro, Michy Batshuayi.