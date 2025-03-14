Fenerbahçe'nin Avrupa'ya veda etmesi sonrası ülke puanında son durum

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Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunun ilk maçında Rangers'a 3-1 mağlup olmuştu.

Rövanşta İskoç ekibi Rangers'a konuk olan sarı-lacivertliler, normal süresi 2-0 biten karşılaşmada penaltılarda Avrupa'ya veda etti.

Fenerbahçe'nin penaltı atışlarıyla Avrupa Ligi'ne veda etmesiyle ülke puanı da netleşti.

ÇEKYA'NIN GERİSİNDE KALDIK

Fenerbahçe'nin karşılaşmayı kazanmasıyla Türkiye'nin ülke puanı 43 bin 900'e yükseldi.

Viktoria Plzen'in İtalya temsilcisi Lazio ie berabere kalması sonrası Türkiye 10. sırada kaldı.

Viktoria Plzen turnuvadan elense de Çekya ülke sıralamasında sezonu 9. tamamlamış oldu.

ŞAMPİYON DİREKT KATILACAK

Diğer yandan bu sene Avrupa'da topladığımız puanlar sonrası Süper Lig 2025-26 sezonunun şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak.

Lig 2'ncisi, Devler Ligi için en az iki eleme turu oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi elemelerine 2 takım gidecek. Konferans Ligi elemelerinde 1 takım yer alacak.

Son 16 turu maçlarından sonra oluşan güncel tablo şu şekilde:

10. TÜRKİYE: 43.900

9. ÇEKYA: 44.100

8. BELÇİKA: 56.850

7. PORTEKİZ: 67.150

6. HOLLANDA: 66.983

5. FRANSA: 71.379

4. ALMANYA: 85.831

3. İSPANYA: 92.239

2. İTALYA: 95.293

1. İNGİLTERE: 109.982