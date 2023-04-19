Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında penaltı beklediği pozisyon Fenerbahçe, Başakşehir'e konuk olduğu maçın 24. dakikasında penaltı bekledi. Hakem Suat Arslanboğa devam dedi.

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan bu mücadelenin ilk yarısında sarı-lacivertliler, bir pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem pozisyonu sürdürdü.

Fenerbahçeli oyucular itiraz etti

Ferdi Kadıoğlu maçın 24. dakikasında sağ kanattan ceza sahasına orta yapmak istedi. Başakşehir savunması bu topu kesmek istedi.

Savunmaya çarpan topun ardından Fenerbahçeli futbolcular elle müdahale olduğunu belirterek penaltı bekledi. Ancak hakem Suat Arslanboğa oyunun devam etmesini istedi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)