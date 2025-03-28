Fenerbahçe'nin Bodrum FK kadrosu belli oldu
Haber Merkezi

Süper Lig'de Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

3 İSİM KADRODA YOK

Fenerbahçe'de milli takımda sakatlanan Edin Dzeko, kamp kadrosuna dahil edildi. Teknik direktör Jose Mourinho ile sorun yaşamasının ardından Samsunspor maçı kadrosunda yer almayan Allan Saint-Maximin de kafileye dahil edildi.

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos, maç kadrosunda yer almıyor.

KADRODAKİ İSİMLER

Fenerbahçe'nin Bodrum FK maçının kadrosunda şu isimler yer aldı:

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Milan Skriniar, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko, Cenk Tosun.

KAMP KADROSU

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:

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Fatih Yıldırım
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