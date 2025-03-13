Fenerbahçe'nin çeyrek final umudunda tarih detayı: Jose Mourinho bunu geçmişte 6 kez başardı

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda evinde 3-1 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımı ile karşılaşacak.

Kritik mücadele öncesi, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

6 KEZ İLK MAÇTA YENİLDİĞİ TURLARI GEÇTİ

Portekizli çalıştırıcı, 6 kez ilk maçta yenildiği turları geçti.

Mourinho, Porto'da 2003'te UEFA Kupası çeyrek finalinde Panathinaikos'u 2-0'dan gelip geçti.

Deneyimli çalıştırıcı, Chelsea'de 2004-05'te Şampiyonlar Ligi son 16'da Barcelona'yı 2-1'in rövanşında 4-2 yendi.

Ayrıca Chelsea'de 2013-14'te Devler Ligi'nde PSG'yi de 3-1'in rövanşında 2-0 eledi.

TARİHİ TESADÜF...

2021-22'de Roma'da 3 kez geri dönen Mourinho, Fenerbahçe'de aynı başarıyı arıyor.

Öte yandan tarihler 14 Mart 2013 tarihini gösterdiğinde Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. tur rövanş maçında Viktoria Plzen ile 1-1 berabere kalmıştı.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla çeyrek finale yükselmişti.

Yıllar önceki başarının ardından yine bir kez daha tarihler mart ayı olunca Fenerbahçeli taraftarlar, 'Bu kadar mı tesadüf olur' diye paylaşmaya başladı.

KONFERANS LİGİ DE 14 MART'A DENK GELMİŞTİ

Yine tarihler geçen yıl 14 Mart'ı gösterdiğinde Fenerbahçe, bu kez de UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmıştı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında normal süresi 1-0 biten maçta Yunanistan ekibi Olympiakos'a penaltılarda 3-2 kaybederek elenmişti.