Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'le oynayacağı maçın hakemi belli oldu

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçına Dinamo Zagreb karşısında çıkacak.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e konuk olacağı maçın hakemi belli oldu.
FRANSIZ BRISARD YÖNETECEK
Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak maçı, Fransa Futbol Federasyonu'ndan Jerome Brisard yönetecek.
Brisard'ın yardımcılıklarını Alexis Auger ve Erwan Finjean yapacak.
VAR HAKEMLERİ
Thomas Leonard'ın dördüncü hakemlik görevini üstleneceği karşılaşmada, VAR'da Bastien Dechepy, AVAR'da ise Nicolas Rainville yer alacak.
Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'in ardından sırasıyla Nice, Stuttgart, Viktoria Plzen, Frencvaros, Brann, Aston Villa ve FCSB ile karşı karşıya gelecek.