Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Anelka kaçan şampiyonluk için Daum'u suçladı

Ocak 2005'te Fenerbahçe'ye transfer olan ve 1.5 yıl sarı-lacivertli formayı giyen Fransız eski futbolcu Nicolas Anelka, Haber Global'e konuştu.
44 yaşındaki Anelka, "2006'da Denizlispor'la oynadığımız şampiyonluk maçında teknik direktör Christoph Daum'un Nobre'yi tercih etmesine şaşırdım, beklenmedik bir karardı. Şampiyonluğun gitmesinde de bunun etkisi var. Maçtan bir gün önce Fransa Milli Takımı kadrosu açıklandı, o kadroda yoktum. Hocanın da bundan etkileneceğimi düşündüğü için böyle bir karar aldığını düşünüyorum. Hepimizin beklentisinin aksine sürpriz bir tercihti. Nobre de iyi bir golcüydü ama yeni sakatlıktan çıkmıştı. Bu yüzden sürpriz olmuştu" dedi.
"Fenerbahçe'ye dönebilmeyi çok isterim"
Fenerbahçe'ye dönebilmeyi çok isterim. Çin'den ayrıldığım dönemde Fenerbahçe'ye gelmek istedim ve Fenerbahçe'nin büyük rakiplerinden biri bana teklifte bulunmuştu ancak Fenerbahçe'ye olan sevgimden dolayı bunu reddettim.
Alex'i unutamıyor
Alex’le saha içinde çok iyi vakit geçirdik. Oynadığım en iyi 10 numaraydı. Çok özel bir oyuncuydu. Oyun görüşü, frikikleri çok özeldi.
Beşiktaş maçları
Bu maçlar özelinde ayrı bir motivasyonum yoktu. Tabii bu maçları oynamak daha zor. Önemli olan her zaman kazanmaktı. Derbiyi kaybetmeyi sevmezdim. Bu maçları oynamaktan zevk alıyordum.
Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu hakkındaki düşünceleri
İki ismin de kendilerini test etmeleri için yurt dışına gitmelerini tavsiye ederim. Belki planları arasında tamamen Fenerbahçe’de kalmak vardır. Asla Türk futboluna saygısızlık etmek istemem ama yurt dışında önemli kulüplere gitmeliler. Daha sonra tekrar Fenerbahçe'ye de dönebilirler.