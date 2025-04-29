2022 yılında Salernitana forması giyen ve daha sonrasında futbol hayatını noktalayan Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Diego Perotti, futbola geri döndü.
Arjantinli yıldız, sürpriz bir takımla anlaştı.
3 YIL ÖNCE FUTBOLU BIRAKMIŞTI
Tutto Mercato'nun haberine göre; 36 yaşındaki sol kanat oyuncusu, geçtiğimiz günlerde İtalya'nın 7. ligi olan Prima Categoria ekibi Vesta'ya imza atıp maça çıktı.
Roma'dan Fenerbahçe'ye 2020/21 sezonunda bedelsiz olarak transfer olan tecrübeli futbolcu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle isteneni verememişti.
İTALYA'NIN 7. LİG EKİPLERİNDEN VESTA'YLA ANLAŞTI
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle toplam 45 maç kaçıran Arjantinli'nin sözleşmesi feshedilmişti.
Öte yandan kariyerinde Sevilla, Roma, Genoa gibi takımların formasını giyen Perotti, çıktığı 412 maçta 58 gol, 60 asistlik performans sergiledi.
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