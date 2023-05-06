Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kadrosu

Süper Lig'in 33. haftasında zorlu bir mücadele yaşanacak.
Şampiyonluğu amaçlayan ikinci Fenerbahçe'yle ligde kalmayı isteyen küme düşme hattındaki Giresunspor karşı karşıya gelecek.
Karadeniz ekibinin ev sahipliğinde Çotanak Stadyumu'nda 7 Mayıs akşamı saat 19.00'da oynanacak mücadele öncesinde, sarı-lacivertli takımın kamp kadrosu duyuruldu.
Valencia ve İsmail kadroya döndü
Sakatlıkları bulunan Altay Bayındır ve Lincoln Henrique, sarı kart cezalısı Willian Arao, kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Ezgjan Alioski, Nazım Sangare ve Gustavo Henrique kadroda yer almadı.
Sakatlıklarını atlatan Enner Valencia ve İsmail Yüksek ise kamp kadrosunda yer aldı.
İşte Fenerbahçe'nin maç kadrosu:
Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Luan Peres, Jayden Oosterwolde, Diego Rossi, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Joao Pedro, Arda Güler, Emre Mor, Joshua King, Serdar Dursun, Enner Valencia, Michy Batshuayi.