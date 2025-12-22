Fenerbahçe'nin golcü ikilisi: Anderson Talisca ve Marco Asensio...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ligin ilk yarısını galibiyetle kapatan Fenerbahçe’de Anderson Talisca ve Marco Asensio’nun performansı parmak ısırtıyor...

İspanyol yıldızın transferi sonrası "Aynı bölgenin oyuncuları birlikte nasıl oynayacak?" soruları hem futbol kamuoyunu hem Fenerbahçelilerin aklını kurcalarken Domenico Tedesco, iki futbolcudan da verim almayı başardı.

Talisca, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 25 maçta 14 kez fileleri sarsıp takımının en golcüsü olurken 3 de asistle toplam 17 skor katkısı üretti.

BİRBİRLERİNE 3 ASİSTLERİ VAR

Asensio da takıma uyum sürecini tamamladıktan sonra kalitesini tabelaya yansıtmaya başladı. Ligde bu sezon 8 gol - 5 asistle toplam 13 kez skor katkısı sağlayan 29 yaşındaki orta saha, bunların 12’sini (7G-5A) son 9 maçta kaydetti.

Toplam skor katkıları 30 olan iki oyuncu 3 kez birbirlerine asist yaptı. Bir başka deyişle Sarı-Lacivertli takımın bu sezon lig ve Avrupa’da oynadığı 27 maçta attığı toplam 54 golün yarısında (27) Talisca ve Asensio ikilisinden birinin imzası var.

55 PASLIK TARİHİ GOL

Talisca'nın Eyüpspor’a attığı gol, OPTA’nın detaylı veriye sahip olduğu 2014-15 sezonundan bu yana hazırlanışında en fazla pas yapılan (55) gol olarak tarihe geçti.

Tedesco’nun takımı Ferencvaros’a 45 (Talisca), Brann (Kerem), Konya (Talisca) ve Eyüp’e (Asensio) de 17’şer pas sonrasında gol atarak planlı hücumlarının karşılığını aldı.