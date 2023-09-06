Fenerbahçe'nin gözde yıldızı gidiyor: İsmail Kartal o oyuncunun biletini kesti! Süper Lig'e 3'te 3 yaparak başlayan, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de gruplara kalan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi için takım listesini açıkladı. Listede o ismin yer almaması da dikkati çekti.

ensonhaber.com

Süper Lig'in başarılı takımları arasında yer alan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de gruplara kaldı.

Her kulvarda sağlam ilermek isteyen Fenerbahçe, kadrosunu da yaptığı transferlerle güçlendirmek istiyor.

Ancak transferlerin hız kazanması için elden çıkarılması gereken bazı oyuncular var.

Bu oyunculardan; Luan Peres, Samet Akaydın, Mert Müldür, Nazım Sangare, Lincoln, Omar Fayed, Emre Demir, Burak Kapacak ve Emre Mor gibi isimler, UEFA Avrupa Listesi'ne listeye dahil edilmedi.

Özellikle Luhan Peres ile ilgili iddialar, gündeme bomba gibi düştü. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Peres'in ameliyat olması doktoru tarafından karar verildi.

Lisansı askıda!

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Luhan Peres'in sakatlığından dolayı ameliyat olmasına karar verildi. Ancak oyuncunun nihai kararı bekleniyor.

Peres ameliyat olduğu an lisansı askıya alınacak ve Fenerbahçe yabancı kontenjanında yer açacak.

Yağız Sabuncuoğlu; "Arap yarımadası ve Brezilya’dan önemli teklifler aldı ancak ameliyat durumu sebebiyle transferler gerçekleşmedi." dedi.

Buna göre oyuncunun kararı sonrası Fenerbahçe ile yollarının ayrılması bekleniliyor.

Tüm bu gelişmelerin yanında, Fenerbahçe'nin 6 numara transferi için arayışı sürüyor.

Listede birçok isim olmasına rağmen, henüz adı net geçen ve ona çıkan bir futbolcu olmadı.