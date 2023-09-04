Fenerbahçe'nin rakibinde kriz çıktı: Taraftar ayaklandı Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi Ludogorets'in takım kaptanı Kiril Despodov'un satılması taraftarları sinirlendirdi.

ensonhaber.com

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi H Grubu'ndaki en güçlü rakibi olarak görülen Bulgar şampiyonu Ludogorets, sürpriz bir karara imza attı.

Bu sezona sıkıntılı başlayan Ludogorets, takımın kaptanı ve en önemli isimlerinden biri olan Kiril Despodov'u 4.5 milyon euro karşılığında Yunanistan'ın PAOK takımına sattı.

Taraftar çok tepkili

Zaten sezona iyi bir şekilde girilmemişken Despodov'un da satılması kararı taraftarların büyük tepkisini çekti. Ludogorets, daha önce de golcüsü Igor Thiago'yu Club Brugge'e göndermişti.