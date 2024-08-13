Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hayali son dakika penaltısıyla sona erdi Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Lille ile 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda etti. Maçın uzatma dakikalarında gelen penaltı golü, temsilcimizin tur umutlarını suya düşürdü.

Haber Merkezi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fransız ekibi Lille’i Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda konuk etti.

İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, rövanş maçında büyük bir mücadele sergiledi.

Maçın normal süresi 0-0 devam ederken, 90+1. dakikada Lille oyuncusu Diakite’nin kendi kalesine attığı golle Fenerbahçe 1-0 öne geçti ve maç uzatmalara taşındı.

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)

TALİHSİZ AN

Uzatma dakikalarının ikinci yarısında, 113. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Jonathan David’in şutunda top Oosterwolde’den sekti.

Maçın hakemi Jose Maria Sanchez VAR uyarısı sonrası monitöre giderek yaptığı inceleme neticesinde penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıyı gole çeviren Jonathan David, 118. dakikada skoru 1-1’e getirdi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne veda etti. Temsilcimiz yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.