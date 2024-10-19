Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı kadrosu! 2 eksik var

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Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe, 20 Ekim 2024'te saat 19.00’da deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

Ligde sarı-lacivertliler oynadığı 7 müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 16 puanla 4. sırada bulunuyor. İyi bir çıkış yakalayan ve son 4 maçında galibiyet elde eden kırmızı-beyazlılar ise 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 18 puanla 2. sırada yer alıyor.

Süper Lig’de son maçına 29 Eylül’de çıkan Fenerbahçe, Samsun’da kazanarak zirve yarışında hata yapmamak ve yoğun maç trafiğine 3 puanla girmek istiyor.

KAMPTA 2 EKSİK

Fenerbahçe, Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacağı maçın kamp kadrosunu duyurdu.

Sarı-lacivertli takımda İsmail Yüksek ile Cengiz Ünder, kadroda yer almadı.

CENGİZ SAKATLANDI

Cengiz Ünder'in antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle Samsunspor maçı kadrosuna alınmadığı öğrenildi.

Sakatlıklarını atlatan Osayi-Samuel ile Çağlar Söyüncü kafilede yer aldı.